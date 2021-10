Leviamo i calici al ritorno di Stromae

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) È tornato, con un tempismo perfetto per ricordarci che, come lui, non c’è nessuno nella scena musicale contemporanea. Per il comeback, ha scelto Santé, un brano in perfetto stile, ovvero specchio della sua arte della contaminazione tra musica elettronica (in particolare il new beat belga) e altri generi, dalla musica congolese alla chanson française. A livello discografico, il cantautore mancava dal 2013, anno in cui ha pubblicato il suo secondo album, quel Racine carrée trainato da brani come Papaoutai e Formidable che lo avevano consacrato a star internazionale, dopo il successo del primo lavoro Cheese e della super hit Alors on danse con cui aveva scalato le classifiche mondiali nel 2010 (e che è ritornata di prepotenza questa estate). Dopo il 2013,ha collaborato alla realizzazione del brano Meltdown per ...