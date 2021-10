Letta: "No alle elezioni anticipate, anche se convenienti" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non intende andare al voto prima della scadenza della legislatura Enrico Letta. “Farò esattamente tutto l’opposto”, ha affermato il segretario del Partito democratico in un’intervista a Il Messaggero. “Farò di tutto perché questa legislatura garantisca un governo forte come l’attuale per ottemperare agli impegni che ci siamo presi con l’Europa” ha fatto sapere Letta. Dopo il successo alle Comunali c’è chi ritiene che al Pd converrebbe andare subito al voto. “In questo momento io potrei avere interesse a votare, certo - ha confermato il segretario dem - Ma gli stessi italiani l’hanno detto chiaramente con questo voto: vogliono un governo che governi”. E sull’ipotesi che Salvini possa uscire dal governo Letta ha risposto: “Scommetterei di no. Mi sembra che i veri stakeholder della Lega vogliono tutti che rimanga”. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non intende andare al voto prima della scadenza della legislatura Enrico. “Farò esattamente tutto l’opposto”, ha affermato il segretario del Partito democratico in un’intervista a Il Messaggero. “Farò di tutto perché questa legislatura garantisca un governo forte come l’attuale per ottemperare agli impegni che ci siamo presi con l’Europa” ha fatto sapere. Dopo il successoComunali c’è chi ritiene che al Pd converrebbe andare subito al voto. “In questo momento io potrei avere interesse a votare, certo - ha confermato il segretario dem - Ma gli stessi italiani l’hanno detto chiaramente con questo voto: vogliono un governo che governi”. E sull’ipotesi che Salvini possa uscire dal governoha risposto: “Scommetterei di no. Mi sembra che i veri stakeholder della Lega vogliono tutti che rimanga”. ...

