L’esonero che può riportare Conte in panchina ora è ufficiale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ arrivato L’esonero ufficiale che può riportare Antonio Conte in panchina: scelto un allenatore ad interim E’ arrivato il comunicato ufficiale: Steve Bruce non è più l’allenatore del Newcastle. Un esonero atteso anche se nella forma si parla di separazione di comune accordo. La scelta è stata fatta dopo l’ennesimo ko contro il Tottenham (2-3) Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ arrivatoche puòAntonioin: scelto un allenatore ad interim E’ arrivato il comunicato: Steve Bruce non è più l’allenatore del Newcastle. Un esonero atteso anche se nella forma si parla di separazione di comune accordo. La scelta è stata fatta dopo l’ennesimo ko contro il Tottenham (2-3) Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Mov5Stelle : L’esonero contributivo per l’assunzione di giovani Under 36 è operativo! Si tratta di uno degli interventi che abb… - gippu1 : @SantucciFulvio Nella partita contro il Milan (che costò l'esonero a Tabarez) degno di nota il -0,5 al Fantacalcio… - dozzer1971 : @mirkonicolino lo dico da sempre che è il miglior allenatore in circolazione fra quelli sopravvalutatissimi. Vedrem… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: L’esonero contributivo per l’assunzione di giovani Under 36 è operativo! Si tratta di uno degli interventi che abbiamo mes… - GiudaRossi : @mirkonicolino Lui invece è figlio di un Milan di stracampioni che gli hanno evitato l'esonero e la scomparsa dalla scena calcistica. -