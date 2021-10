Leicester, Daka show: poker allo Spartak Mosca e vittoria in rimonta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Autentico show di Patson Daka nel match vinto contro lo Spartak Mosca: lo zambiano mette a segno ben quattro gol Il Leicester vince in rimonta 3-4 contro lo Spartak Mosca e conquista tre fondamentali punti nella corsa ai sedicesimi di Europa League. Vantaggio dei padroni di casa con Sobolev, raddoppio di Larsson e poi spazio alla rimonta inglese con il Leicester che ha segnato tre gol in pochi minuti con lo scatenato Patson Daka che poi al 79? firma il poker. Nel finale vana la rete ancora di Sobolev. Ora la classifica del girone C (dove c’è anche il Napoli) è la seguente: Legia Varsavia 6, Leicester 4, Spartak Mosca 3, Napoli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Autenticodi Patsonnel match vinto contro lo: lo zambiano mette a segno ben quattro gol Ilvince in3-4 contro loe conquista tre fondamentali punti nella corsa ai sedicesimi di Europa League. Vantaggio dei padroni di casa con Sobolev, raddoppio di Larsson e poi spazio allainglese con ilche ha segnato tre gol in pochi minuti con lo scatenato Patsonche poi al 79? firma il. Nel finale vana la rete ancora di Sobolev. Ora la classifica del girone C (dove c’è anche il Napoli) è la seguente: Legia Varsavia 6,4,3, Napoli ...

