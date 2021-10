Lego Starwars: Castaways, il nuovo gioco su Apple Arcade (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Buone nuove per tutti i possessori di un dispositivo Apple: dal 19 Novembre sarà disponibile il nuovo gioco Lego Starwars: Castaways. Come annunciato sul sito Starwars.com, i protagonisti del gioco sono gli utenti stessi che dovranno costruire e personalizzare il loro personaggio. Lego Starwars: Castaways non è ne il primo gioco a tema Lego (“Lego Brawls” e “Lego: Builder’s Journey”) ne il primo a tema Starwars disponibile su Apple Arcade ( nel 2021 è uscito anche Lego Starwars Battles) ma è il primo titolo dove è possibile interagire insieme ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Buone nuove per tutti i possessori di un dispositivo: dal 19 Novembre sarà disponibile il. Come annunciato sul sito.com, i protagonisti delsono gli utenti stessi che dovranno costruire e personalizzare il loro personaggio.non è ne il primoa tema(“Brawls” e “: Builder’s Journey”) ne il primo a temadisponibile su( nel 2021 è uscito ancheBattles) ma è il primo titolo dove è possibile interagire insieme ad ...

