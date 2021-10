Legge di bilancio 2022 | nuovo taglio del cuneo fiscale sul lavoro

marcodimaio : Nella legge di Bilancio è probabile la riduzione dell’IVA dal 22% al 10%, sui prodotti igienico sanitario femminili… - rtl1025 : ?? Potrebbe calare con la prossima legge di bilancio la '#tampontax', l'Iva sugli #assorbenti. E' quanto si apprende… - fattoquotidiano : La prima finanziaria di Draghi. Tempi non rispettati. Approvato il Documento programmatico da inviare a Bruxelles:… - angela_massi : RT @radiofujiko: Verso una #legge di Bilancio che favorisce solo il ceto medio-alto. @martafana - helmisasolution : RT @MGL_space: La #tampontax con la nuova legge di bilancio passa dal 22% al 10%, il primo passo verso il 4% magari…incredibile che beni, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge bilancio

Il disegno didi, che contiene il dettaglio delle singole misure, sarà invece sottoposto a Camera e Senato. Cosa contiene Il documento programmatico contiene le previsioni di entrate e ...... mentre Letta rientrava in parlamento come deputato del Pd, l'ex premier pubblicava un post per rilanciare le modifiche al reddito di cittadinanza in vista della discussione sulledi. ...Consiglio dei Ministri approva la Manovra di bilancio 2022. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 'Documento programmatico di bilancio per il 2022 ...Possibili riduzioni dell'assegno per chi rifiuti l'offerta di lavoro ed una ipotesi 'Quota 102' per le pensioni ...