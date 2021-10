Lega | Ciacciarelli | capitolo rifiuti | basta con scaricabarile ultimi anni

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “È terminato il tempo degli alibi per il Partito Democratico sul fronte. Ora governano sia la Regione Lazio che il Comune di Roma! Se il problema non si risolve definitivamente cosa farà Zingaretti, proporrà di commissariare anche il suo compagno di partito Gualtieri come intendeva fare con Raggi? Staremo a vedere.” “scuse,con lo stucchevoledegli, in cui Virginia Raggi e Nicola Zingaretti si rimbalzavano vergognosamente le responsabilità. Ora abbiamo due compagni di partito. Li aspettiamo al varco, alla prova del nove!”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio della, Pasquale

