Le mascherine monouso si possono sanificare. Ecco come (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze ha diramato sorta di vademecum su come sanificare le mascherine monouso, per ridurre impatto economico ed ambientale Sulla scorta di uno studio firmato da un gruppo di ricercatori francesi (e pubblicato sulla rivista scientifica Cosmophere), che dimostra come le mascherine monouso conservino il loro potere filtrante (addirittura superiore a quello delle mascherine in stoffa) fino a 10 lavaggi in lavatrice, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze ha diramato sorta di vademecum su come sanificare le mascherine chirurgiche, così che possano essere riutilizzate riducendo il loro impatto economico ed ambientale. Il ... Leggi su zon (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze ha diramato sorta di vademecum sule, per ridurre impatto economico ed ambientale Sulla scorta di uno studio firmato da un gruppo di ricercatori francesi (e pubblicato sulla rivista scientifica Cosmophere), che dimostraleconservino il loro potere filtrante (addirittura superiore a quello dellein stoffa) fino a 10 lavaggi in lavatrice, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze ha diramato sorta di vademecum sulechirurgiche, così che possano essere riutilizzate riducendo il loro impatto economico ed ambientale. Il ...

