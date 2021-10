Le femministe contro Miss France (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fino allo scorso anno, Osez le féminisme (Olf), associazione femminista con sede a Parigi, si limitava a lanciare appelli o a organizzare happening per denunciare l’insopportabile “spettacolo sessista”, secondo il linguaggio militante, di Miss France, il concorso di bellezza fondato nel 1920 e trasmesso alla televisione dal 1987. Per l’edizione 2021, invece, le attiviste di Olf hanno deciso di denunciare al tribunale del Lavoro la società Endemol, che produce Miss France, per discriminazione nella procedura di assunzione e per violazione della legislazione sul lavoro. “Questa società sfrutta le donne che ripetono e interpretano ogni anno uno spettacolo sessista, discriminante e lucrativo che genera milioni di euro di introiti: tutto ciò vìola in modo evidente la legislazione sul lavoro”, hanno scritto le ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fino allo scorso anno, Osez le féminisme (Olf), associazione femminista con sede a Parigi, si limitava a lanciare appelli o a organizzare happening per denunciare l’insopportabile “spettacolo sessista”, secondo il linguaggio militante, di, il concorso di bellezza fondato nel 1920 e trasmesso alla televisione dal 1987. Per l’edizione 2021, invece, le attiviste di Olf hanno deciso di denunciare al tribunale del Lavoro la società Endemol, che produce, per discriminazione nella procedura di assunzione e per violazione della legislazione sul lavoro. “Questa società sfrutta le donne che ripetono e interpretano ogni anno uno spettacolo sessista, discriminante e lucrativo che genera milioni di euro di introiti: tutto ciò vìola in modo evidente la legislazione sul lavoro”, hanno scritto le ...

