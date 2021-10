Lazio, sospeso il falconiere Bernabè per il saluto fascista: il comunicato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Juan Bernabè, falconiere e addestratore dell’aquila Olympia, è stato sospeso. Lo ha comunicato la Lazio in un lungo comunicato. Lo spagnolo, subito dopo la vittoria con l’Inter, è passato sotto la Tribuna Tevere e, incitato dai tifosi che urlavano ‘Duce, Duce’, ha fatto il saluto romano. Il gesto è stato immortalato da un video che ha fatto il giro del web. Immediata la condanna del mondo dei social e non solo: anche le comunità ebraiche hanno ribadito la necessità di interdire gli stadi ai fascisti. Un obiettivo su cui da anni lavora la Lazio, che da sempre condanna gesti simili, anche dei propri sostenitori. Proprio per questo la sanzione inflitta al falconiere è stata immediata: sospensione e possibile risoluzione del contratto con ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Juane addestratore dell’aquila Olympia, è stato. Lo halain un lungo. Lo spagnolo, subito dopo la vittoria con l’Inter, è passato sotto la Tribuna Tevere e, incitato dai tifosi che urlavano ‘Duce, Duce’, ha fatto ilromano. Il gesto è stato immortalato da un video che ha fatto il giro del web. Immediata la condanna del mondo dei social e non solo: anche le comunità ebraiche hanno ribadito la necessità di interdire gli stadi ai fascisti. Un obiettivo su cui da anni lavora la, che da sempre condanna gesti simili, anche dei propri sostenitori. Proprio per questo la sanzione inflitta alè stata immediata: sospensione e possibile risoluzione del contratto con ...

