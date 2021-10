Lazio | sospeso il falconiere Bernabè dopo il saluto romano all' Olimpico

Leggi su footdata

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Appresa l’esistenza del video che ritrae Juan(non tesserato e dipendente di una società esterna alla) in atteggiamenti che offendono la Società, i tifosi e i valori ai quali la comunità si ispira, sono stati presi provvedimenti nei confronti della società finalizzati all’immediata sospensione dal servizio della persona interessata e all’eventuale risoluzione dei contratti in essere”. E’ quanto si legge in una nota dellasottolineando che “nelle scorse settimane ha inviato una lettera ai fornitori per richiamarli al rispetto del codice etico in vigore ed in particolare ad un comportamento pienamente rispettoso dei principi ai quali si è sempre ispirata l’attività della Società, sia nel campo sportivo che nei rapporti ordinari. Particolare attenzione è stata sempre posta sul divieto assoluto di procedere ad azioni e ...