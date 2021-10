Lazio nella bufera. Dopo il saluto fascista licenziato il falconiere. E l’aquila Olimpia rischia di finire allo spiedo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ costato caro al falconiere Juan Bernabè il saluto fascista scambiato con i tifosi della Lazio. La società del Presidente Claudio Lotito ha deciso di licenziare in tronco il falconiere che si prende cura dell’aquila Olimpia mascotte della formazione di mister Sarri. Il drastico provvedimento è stato assunto Dopo la bufera scatenata dalla divulgazione di video ed immagini inequivocabili (leggi di più). Bernabè, in preda all’euforia per la vittoria nel derby contro la Roma, ha condiviso con un gruppo di tifosi laziali della tribuna Monte Mario il saluto romano ed al Duce. Immagini choc diventate ancora più roventi nella città di Roma in preda alle pulsioni post derby e post elettorali. Una ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ costato caro alJuan Bernabè ilscambiato con i tifosi della. La società del Presidente Claudio Lotito ha deciso di licenziare in tronco ilche si prende cura delmascotte della formazione di mister Sarri. Il drastico provvedimento è stato assuntolascatenata dalla divulgazione di video ed immagini inequivocabili (leggi di più). Bernabè, in preda all’euforia per la vittoria nel derby contro la Roma, ha condiviso con un gruppo di tifosi laziali della tribuna Monte Mario ilromano ed al Duce. Immagini choc diventate ancora più roventicittà di Roma in preda alle pulsioni post derby e post elettorali. Una ...

