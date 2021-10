Lazio-Inter, fascismo all’Olimpico: il falconiere inneggia al Duce, il pubblico risponde (VIDEO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un caso di fascismo allo stadio Olimpico scuote il mondo del calcio italiano. Un VIDEO mostra Juan Bernabè, addestratore spagnolo dell’aquila Olimpia della Lazio, rivolgere un saluto romano e l’urlo ‘Duce’ ai tifosi in Tribuna Tevere dopo il match con l’Inter. L’episodio sta facendo il giro dei social e ha scatenato l’indignazione di molti tifosi laziali che chiedono un provvedimento del club biancoceleste. Puntuale anche la presa di posizione della presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni: “Davanti all’ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti – scrive Di Segni – non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell’addestratore dell’aquila Olimpia emblema della Lazio, immortalato in un VIDEO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un caso diallo stadio Olimpico scuote il mondo del calcio italiano. Unmostra Juan Bernabè, addestratore spagnolo dell’aquila Olimpia della, rivolgere un saluto romano e l’urlo ‘’ ai tifosi in Tribuna Tevere dopo il match con l’. L’episodio sta facendo il giro dei social e ha scatenato l’indignazione di molti tifosi laziali che chiedono un provvedimento del club biancoceleste. Puntuale anche la presa di posizione della presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni: “Davanti all’ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti – scrive Di Segni – non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell’addestratore dell’aquila Olimpia emblema della, immortalato in un...

