Lazio, fascismo all'Olimpico: il falconiere inneggia al Duce, il pubblico risponde (VIDEO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un caso di fascismo allo stadio Olimpico scuote il mondo del calcio italiano. Un VIDEO mostra Juan Bernabè, addestratore spagnolo dell'aquila Olimpia della Lazio, rivolgere un saluto romano e l'urlo 'Duce' ai tifosi in Tribuna Tevere. L'episodio sta facendo il giro dei social e ha scatenato l'indignazione di molti tifosi laziali che chiedono un provvedimento del club biancoceleste. Puntuale anche la presa di posizione della presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni: "Davanti all'ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti – scrive Di Segni – non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell'addestratore dell'aquila Olimpia emblema della Lazio, immortalato in un VIDEO diventato virale, non lascia spazio a dubbi.

FApor_elmundo : RT @cmdotcom: #Lazio, fascismo allo stadio: il falconiere fa saluto romano e inneggia al Duce con il pubblico. Il club lo sospende VIDEO ht… - meur_lorne : Non capisco davvero chi pensa che quel video di Bernabè non dovesse uscire. Per fortuna è uscito! Il danno d'immagi… - CarloBarbessi : @CucchiRiccardo @OfficialSSLazio @lazio_e Quindi chiuderà anche la Curva Nord? O impedirà ai gruppi dichiaratamente… - nashtag_ : RT @SarriSpritz: #Artibani in diretta su @incontroolympia chiede la massima solidarietà a Bernabé e afferma che sia un gioco il coro Duce D… - CalcioNews24 : #Lazio, scandalo all'Olimpico: il falconiere inneggia al fascismo ?? -