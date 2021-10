Advertising

iconanews : Lavrov,notiamo sforzi dei Talebani per stabilizzare quadro - CorriereQ : Lavrov,notiamo sforzi dei Talebani per stabilizzare quadro - giornaleradiofm : Approfondimenti: Lavrov,notiamo sforzi dei Talebani per stabilizzare quadro: (ANSA) - MOSCA, 20 OTT - La Russia 'ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavrov notiamo

ANSA Nuova Europa

ha anche affermato che la Russia si dice "soddisfatta" del livello di interazione con il nuovo governo dell'Afghanistan ma ha anche messo in guardia Kabul a non usare il Paese come "base d'...ha anche affermato che la Russia si dice "soddisfatta" del livello di interazione con il nuovo governo dell'Afghanistan ma ha anche messo in guardia Kabul a non usare il Paese come "base d'...La Russia "riconosce" gli sforzi della nuova amministrazione afghana per "stabilizzare la situazione dal punto di vista militare e politico". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ...