Lavoro sottopagato – Ecco cosa offre il mercato | stipendi da fame con la promessa di “inquadramento” e stage-truffa con il requisito di due anni di esperienza

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Si tratta di un refuso: non servepregressa”. “È stata una svista, lo modificheremo”. Sono le risposte fotocopia arrivate a ilfattoquotidiano.it da datori diche attraverso annunci online cercavano “tirocinanti” ma con uno o piùdi. Ovvero lavoratori a tutti gli effetti che queste società volevano però inquadrare con il contratto di tirocinio, che per legge è un periodo di formazione e prevede compensi molto bassi. E’ solo un esempio delle storture di unin cui offerte difull time a 500 euro al mese e condizioni al limite della legalità non sono un’eccezione. Per farsi un’idea della situazione basta un giro tra gli annunci pubblicati sui portali dedicati. Il risultato aiuta a mettere nella giusta prospettiva sia il dibattito sulla ...

Da mercoledì sul sito la nostra nuova campagna: 'No al'. Inchieste e approfondimenti sulle proposte al di sotto della soglia di dignità. Cari sostenitori, avete già ricevuto in ...... segretario Flc Cgil - ha fatto aumentare i precari, che ha fatto aumentare ilgratuito e, ha limitato di fatto enormemente le sue potenzialità". Quando si mettono meno soldi in ...La federazione nazionale della stampa ha pubblicato la scorsa domenica inserzioni ad intera pagina su diversi quotidiani per denunciare la situazione intollerabile in cui si trova l’informazione itali ...Lavoro in nero, precarietà, stipendi indecorosi, queste solo alcune delle eterne criticità che affliggono il mondo del lavoro italiano e su cui tanto discute la politica, restando però inconcludente.