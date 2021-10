Lavoro: Fedeli (Pd), 'ddl parità salario al Senato, commissione in sede deliberante' (2) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Si estendono inoltre le regole delle aziende private previste dalla legge Golfo Mosca anche alle aziende pubbliche per quanto riguarda la rappresentanza di genere ai livelli apicali. A dimostrazione che per superare il gap salariale bisogna agire, come fa questa legge, sulle tante cause che lo determinano. Un impegno assunto e condiviso con tante donne, associazioni, reti, forze politiche, sociale, sindacali e anche imprenditoriali che adesso va realizzato e concretizzato”, conclude Fedeli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Si estendono inoltre le regole delle aziende private previste dalla legge Golfo Mosca anche alle aziende pubbliche per quanto riguarda la rappresentanza di genere ai livelli apicali. A dimostrazione che per superare il gap salariale bisogna agire, come fa questa legge, sulle tante cause che lo determinano. Un impegno assunto e condiviso con tante donne, associazioni, reti, forze politiche, sociale, sindacali e anche imprenditoriali che adesso va realizzato e concretizzato”, conclude

Advertising

TV7Benevento : Lavoro: Fedeli (Pd), 'ddl parità salario al Senato, commissione in sede deliberante' (2)... - TV7Benevento : Lavoro: Fedeli (Pd), 'ddl parità salario al Senato, commissione in sede deliberante'... - fedeli_paolo : RT @Presa_Diretta: Cosa c’è dietro il processo di fabbricazione di una scarpa? Una lunga catena del lavoro che comincia quando si lavorano… - fedeli_paolo : RT @Anpinazionale: Buon lavoro democratico e antifascista ai nuovi Sindaci - fedeli_paolo : RT @BeppeGiulietti: Perché continuiamo a scrivere che “i portuali sono in rivolta”, quando la maggioranza di loro é regolarmente al lavoro… -