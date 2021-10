L’attacco al Green pass della poliziotta di Treviso Caterina Fabbrizzi | «È discriminatorio»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) A schierarsi contro la certificazione anti-Covid non c’è solo la vicequestore di Roma Nunzia Schilirò, ormai sospesa dal servizio. La vice sovrintendentepolizia ferroviaria di, ospitetrasmissione Mediaset Controcorrente condotta da Veronica Gentili, ha fatto sapere di non essersi vaccinata e di essere contraria al. Secondo, le leggi vanno rispettate ma si rischiano «pesanti ricadute». La certificazione anti-Covid, ha detto la, è stata percepita come «uno strumento» che, «usato sul posto di lavoro», starebbe di fatto «costringendo i suoi colleghi» a fare «un tampone che ha un costo che non è così irrilevante». «Chi non ha voluto ...