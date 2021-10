L’Atalanta: come tutte le più belle cose, vivesti solo un tempo come le rose (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E come tutte le più belle cose, vivesti solo un tempo come le rose. È stato un tempo da raccontare ai nipotini il primo giocato dalL’Atalanta a Old Trafford. Due a zero in casa del Manchester United, a lungo padroni del campo. Il pubblico che muggisce nei confronti della propria squadra, Gasperini che si agita e gongola allo stesso tempo. Reti di Pasalic e Demiral che gioca 45 minuti eroici, sull’orlo del precipizio muscolare tra interventi difensivi straordinari e la rete del 2-0. L’Atalanta gioca il suo calcio a ritmi forsennati. Solskajer guarda esterrefatto. Ma i suoi cominciano a svegliarsi nel finale di tempo. il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ele piùunle. È stato unda raccontare ai nipotini il primo giocato dala Old Trafford. Due a zero in casa del Manchester United, a lungo padroni del campo. Il pubblico che muggisce nei confronti della propria squadra, Gasperini che si agita e gongola allo stesso. Reti di Pasalic e Demiral che gioca 45 minuti eroici, sull’orlo del precipizio muscolare tra interventi difensivi straordinari e la rete del 2-0.gioca il suo calcio a ritmi forsennati. Solskajer guarda esterrefatto. Ma i suoi cominciano a svegliarsi nel finale di. il ...

Advertising

napolista : L’Atalanta: come tutte le più belle cose, vivesti solo un tempo come le rose Va avanti 2-0 a Old Trafford, poi nel… - roserome1927 : L’Atalanta ha fatto come abbiamo fatto noi l’anno scorso all’Old Trafford #ManUtdAtalanta - Agr0_Punk : Nemmeno l'uscita di Prodi dall'Ulivo ha portato tanti danni come quella di Demiral stasera #ManUtdAtalanta #Atalanta - gvrlcrush : l'atalanta ha preso l'inculata un po' come l'hellas - nikocate : L'Atalanta come l'Inter di Conte contro il Borussia Dortmund. #ManUtdAtalanta -