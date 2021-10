Lamorgese, il poliziotto e la "forza ondulatoria": le parole del ministro diventano virali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il ministro Luciana Lamorgese , il poliziotto e la " forza ondulatoria " con cui veniva scossa una camionetta dai violenti nella manifestazione dello scorso 9 ottobre. Una parte dell'informativa del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) IlLuciana, ile la "" con cui veniva scossa una camionetta dai violenti nella manifestazione dello scorso 9 ottobre. Una parte dell'informativa del ...

Advertising

Adnkronos : #Lamorgese, il poliziotto e la #forzaondulatoria. - KuoreRock72 : RT @MessoraClaudio: Hey Lamorgese, come ci si sente ad avere ordinato o permesso che venisse manganellata una donna incinta? E tu, caro pol… - maolindas : RT @4everAnnina: Qui il poliziotto in borghese che, dopo aver verificato la #forzaondulatoria del mezzo della polizia, verifica la anche la… - maristaurru : RT @4everAnnina: Qui il poliziotto in borghese che, dopo aver verificato la #forzaondulatoria del mezzo della polizia, verifica la anche la… - TedGrishFontain : RT @rej_panta: #Lamorgese: cit, a #Roma il poliziotto con abiti civili, stava verificando la forza ondulatoria scaricata sul mezzo./immagin… -