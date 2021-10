Lamorgese chiama Maroni a presiedere Consulta caporalato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, presiederà la Consulta per l'attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'ex ministro dell'Interno Roberto, presiederà laper l'attuazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del ...

