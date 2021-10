La zanzara coreana che non teme il freddo dilaga in nord Italia Ecco perché è pericolosa

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Milano, 20 ott – La, resistente al, è sbarcata in Lombardia e già: pare sia atterrata con i voli cargo. La maggior parte delle larve individuate tra le province di Bergamo e Brescia appartengono a questa nuova specie, la Aedes koreicus. Lanon è una novità: è stata segnalata per la prima volta nel 2011 a Belluno. Ma ora è molto più diffusa e vive ad altitudini e temperature dove le sue fastidiose colleghe non resistono. Inoltre gli esperti non escludono che questa specie dipossa trasmettere malattie. Ci mancava la“invernale” Non solo Squid game insomma, la Corea del Sud ci invade anche in modo più fastidioso. Infatti non si esclude che questa ...

