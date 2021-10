La Superlega ci riprova | “Nessun membro permanente | ci sarà merito sportivo”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lacerca una seconda chance. Nella notte è apparso un documento, titolato “Ripensare il futuro del calcio nell’Unione Europea”, che illustra i 10 punti chiavi per il rilancio del progetto. “Il progetto annunciato da 12 club ad aprile è stato manifestamente frainteso”, si legge nell’incipit della lettera riportata da Marca. La novità è l’eliminazione del concetto di ‘membri permanenti’. Anche nellaciile il torneo verrà aperto anche ad altri club europei. E ancora: “Il progettoè il riconoscimento di un sistema che si è rotto – si legge nel documento -. La UEFA è il governo autocostituito del calcio nell’Unione europea, mentre è un’associazione privata svizzera governata dal diritto svizzero e soggetta al TAS in materia sportiva. La ...

