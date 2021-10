La strategia della Roma di Mourinho per ‘salvare’ Zaniolo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, le ultime sull’infortunio di Zaniolo sono rassicuranti ma serve prudenza: tutte le gare che salterà l’attaccante giallorosso. Dopo il grande spavento, finalmente un sospiro di sollievo. Nicolò Zaniolo sta bene. L’attaccante della Roma aveva fatto preoccupare José Mourinho ed i tifosi nella sfida di Serie A contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Gli esami Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 ottobre 2021), le ultime sull’infortunio disono rassicuranti ma serve prudenza: tutte le gare che salterà l’attaccante giallorosso. Dopo il grande spavento, finalmente un sospiro di sollievo. Nicolòsta bene. L’attaccanteaveva fatto preoccupare Joséed i tifosi nella sfida di Serie A contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Gli esami Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Lamorgese: 'Respingo con forza le accuse di strategia della tensione e infiltrati'. La ministra dell'Intern… - repubblica : Scontri No Green Pass, Lamorgese: 'Chiari rischi di strumentali intrusioni eversive. Respingo accuse di strategia d… - Ettore_Rosato : Attaccano @matteorenzi per evitare di discutere di #DiDonna: la strategia di m5s è il solito teatrino. Solo che su… - ReBerengario : RT @Moonlightshad1: Carina la strategia di Lilli Gruber che porta in tivù la faccia “simpatica” di Libero per non rischiare l’overdose di s… - annapaolasanna : RT @repubblica: Scontri No Green Pass, Lamorgese: 'Chiari rischi di strumentali intrusioni eversive. Respingo accuse di strategia della ten… -