La strada in salita per la costituzione di un "Nuovo Ulivo" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - Neanche il tempo di festeggiare una vittoria, anzi un "trionfo", che Enrico Letta si deve rimettere al lavoro. Non solo con il suo ritorno all'attività legislativa, dallo scranno della Camera vinto alle suppletive di Siena. Ma anche e soprattutto nell'impresa di "federare" un "campo largo". Così largo da comprendere forze che vanno dai Cinque Stelle a Carlo Calenda. Sulla carta, qualcosa di molto simile all'alchimia con cui si pretendeva di trasformare il ferro in oro. "Siamo per le sfide impossibili, questo è il nostro mantra. Mission impossible, come Tom Cruise", scherza il segretario in mattinata. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha continuato a intimare l'altolà alle tentazioni di Nuovo Ulivo durante tutta la campagna elettorale e ricomincia dopochiusura dei seggi: "Attenzione Enrico Letta, la sconfitta di sovranisti e populisti ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - Neanche il tempo di festeggiare una vittoria, anzi un "trionfo", che Enrico Letta si deve rimettere al lavoro. Non solo con il suo ritorno all'attività legislativa, dallo scranno della Camera vinto alle suppletive di Siena. Ma anche e soprattutto nell'impresa di "federare" un "campo largo". Così largo da comprendere forze che vanno dai Cinque Stelle a Carlo Calenda. Sulla carta, qualcosa di molto simile all'alchimia con cui si pretendeva di trasformare il ferro in oro. "Siamo per le sfide impossibili, questo è il nostro mantra. Mission impossible, come Tom Cruise", scherza il segretario in mattinata. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha continuato a intimare l'altolà alle tentazioni didurante tutta la campagna elettorale e ricomincia dopochiusura dei seggi: "Attenzione Enrico Letta, la sconfitta di sovranisti e populisti ...

Advertising

fisco24_info : La strada in salita per la costituzione di un 'Nuovo Ulivo': AGI - Neanche il tempo di festeggiare una vittoria, an… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Colantuono chiamato all'impresa: in quota strada in salita per la salvezza della Salernitana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Colantuono chiamato all'impresa: in quota strada in salita per la salvezza della Salernitana - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Colantuono chiamato all'impresa: in quota strada in salita per la salvezza della Salernitana - napolimagazine : SERIE A - Colantuono chiamato all'impresa: in quota strada in salita per la salvezza della Salernitana -