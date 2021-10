La stalker che augura un altro tumore al figlio di Elena Santarelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una stalker augura alla show girl Elena Santarelli che al figlio Giacomo gli venga un altro tumore: social indignati, al peggio non c’è mai fine Il mondo dei social non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unaalla show girlche alGiacomo gli venga un: social indignati, al peggio non c’è mai fine Il mondo dei social non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

