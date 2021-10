La somiglianza tra mamma e figlia c'è: in comune Salma Hayek e Valentina hanno una chioma di capelli lunghi e lucenti, il naso fine, le ciglia lunghe e una passione per gli abiti stupendi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nell’attesissimo Eternals, il nuovo film Marvel presentato a Los Angeles con un parterre di star importante (dal 1 novembre al cinema), Salma Hayek interpreta una super eroina con una forza persuasiva assai vibrante. Forse perché è così che l’attrice messicana si fa conoscere e riconoscere – anche e soprattutto – fuori dal set. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria guarda le foto Sensuale latina dalle forme voluttuose, attivista per i diritti delle donne, anima appassionata che produce film intellettuali, Salma Hayek (sposata ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nell’attesissimo Eternals, il nuovo film Marvel presentato a Los Angeles con un parterre di star importante (dal 1 novembre al cinema),interpreta una super eroina con una forza persuasiva assai vibrante. Forse perché è così che l’attrice messicana si fa conoscere e riconoscere – anche e soprattutto – fuori dal set. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria guarda le foto Sensuale latina dalle forme voluttuose, attivista per i diritti delle donne, anima appassionata che produce film intellettuali,(sposata ...

