La sfida digitale del PNRR e la ripresa post-Covid secondo i commercialisti

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilcomecruciale, una reale possibilità di cambiamento per l’Italia: il 91% deiritiene che sarebbe un grave danno non utilizzarlo in maniera consona, per il 62% si tratta dell’ultima possibilità per il nostro sistema Paese. La ricerca di TeamSystem, effettuata in collaborazione con Kantar, ha privilegiato la lente d’ingrandimento deiin duplice veste: come primi attori dellae come spia dello stato di salute dei loro clienti, ovvero microimprese e PMI. La crisi ha avuto importanti ricadute anche sul settore preso in esame, ma in maniera minore rispetto a microimprese e PMI, coinvolte nella stessa ricerca. Solo un commercialista su due ha dovuto richiedere aiuti statali, contro le 7 PMI su 10 e il 64% delle microimprese. Solo il 7% dei ...

Advertising

Fra7russo : RT @TIG_italia: Sessione 9 #TIGdigitaly Il #PNRR creerà delle precondizioni che dovremo saper sfruttare. La sfida è creare ecosistemi digi… - a_vicinanza : RT @TIG_italia: Sessione 9 #TIGdigitaly Il #PNRR creerà delle precondizioni che dovremo saper sfruttare. La sfida è creare ecosistemi digi… - SignorAldo : RT @TIG_italia: Sessione 9 #TIGdigitaly Il #PNRR creerà delle precondizioni che dovremo saper sfruttare. La sfida è creare ecosistemi digi… - datamagazine_it : RT @TIG_italia: Sessione 9 #TIGdigitaly Il #PNRR creerà delle precondizioni che dovremo saper sfruttare. La sfida è creare ecosistemi digi… - sterebattoni : RT @GammaDonna_: ??La gestione dei dati è una sfida per le aziende che stanno accelerando la trasformazione #digitale, ma con #cloudibrido e… -

Ultime Notizie dalla rete : sfida digitale

IlGiunco.net

Gestire tale complessità diventa quindi laprimaria per molte aziende ed è stato anche uno ... "Con interi settori che si stanno reinventando, il multi - cloud è il modello di business...... sarà unavalevole per la decima giornata d'andata del campionato di Serie C . Scontro tra ...Picerno Monterosi Tuscia di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del...Il PNRR come sfida cruciale, una reale possibilità di cambiamento per l’Italia: il 91% dei commercialisti ritiene che sarebbe un grave danno non utilizzarlo in maniera consona, per il 62% si tratta de ...NAIR Disponibile da domani, giovedì 21 ottobre, su tutte le piattaforme digitali e in digital download “BENTORNATO PAPÀ (colonna originale del film) ”, contiene le musiche originali del film di Domeni ...