La sfida digitale del PNRR e la ripresa post-Covid secondo i commercialisti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il PNRR come sfida cruciale, una reale possibilità di cambiamento per l'Italia: il 91% dei commercialisti ritiene che sarebbe un grave danno non utilizzarlo in maniera consona, per il 62% si tratta dell'ultima possibilità per il nostro sistema Paese. La ricerca di TeamSystem, effettuata in collaborazione con Kantar, ha privilegiato la lente d'ingrandimento dei commercialisti

