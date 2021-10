La sentenza che punisce chi affitta la propria casa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Duro il comunicato con cui Confedilizia contesta le dichiarazioni rese stamani durante un'udienza pubblica Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Duro il comunicato con cui Confedilizia contesta le dichiarazioni rese stamani durante un'udienza pubblica

Advertising

itinagli : 'Non permetteremo che i valori Ue siano messi a rischio'. Le parole di @vonderleyen sulla sentenza della Corte Cost… - robertosaviano : Che anniversario. Di quelli che non sai come gestire. 15 anni fa, il #13ottobre, iniziava la mia vita scortata. Ora… - amnestyitalia : Riconsegnare i migranti alla Guardia costiera libica è reato. Lo ha stabilito oggi, per la prima volta per una nave… - CGILModena : RT @suniait: #Sfratti: bene la sentenza della #Consulta che ha legittimato la sospensione degli sfratti per morosità incolpevole in piena p… - suniait : #Sfratti: bene la sentenza della #Consulta che ha legittimato la sospensione degli sfratti per morosità incolpevole… -