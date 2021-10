La rivoluzione della FIFA: così dal 2024 cambia il calcio mondiale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) mondiale biennale e competizioni continentali solo negli anni dispari con due sole soste, allungate, per le nazionali e il resto della stagione a disposizione dei club. Che il piano FIFA per riscrivere i calendari internazionali sia ambizioso e controverso si è capito da mesi, vista anche l'opposizione ferma della UEFA e della CONMEBOL, contrarie all'idea di un mondiale ogni due anni dal 2026 che minaccia di togliere appeal commerciale e televisivo all'Europeo e alla Copa America. Ora, però, il progetto emerge completamente nella sua interezza con un documento che il numero uno del calcio mondiale sta presentando a confederazioni e rappresentanti delle diverse categorie, convinto di riuscire a trovare un punto di caduta. tratto da Marca Non ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 ottobre 2021)biennale e competizioni continentali solo negli anni dispari con due sole soste, allungate, per le nazionali e il restostagione a disposizione dei club. Che il pianoper riscrivere i calendari internazionali sia ambizioso e controverso si è capito da mesi, vista anche l'opposizione fermaUEFA eCONMEBOL, contrarie all'idea di unogni due anni dal 2026 che minaccia di togliere appeal commerciale e televisivo all'Europeo e alla Copa America. Ora, però, il progetto emerge completamente nella sua interezza con un documento che il numero uno delsta presentando a confederazioni e rappresentanti delle diverse categorie, convinto di riuscire a trovare un punto di caduta. tratto da Marca Non ...

Ultime Notizie dalla rete : rivoluzione della Diem (ex Libra): eppur si muove, un test per il wallet Novi Alla fine, la rivoluzione promessa non c'è stata: il progetto Libra , annunciato da Facebook nel giugno 2019 , ha ... Al suo posto, il test viene condotto attraverso l'impiego della stablecoin Pax Dollar ...

Recovery plan: Acri/Ipsos, solo un italiano su cinque lo conosce L'indagine che l'Acri realizza ogni anno in occasione della Giornata mondiale del risparmio che si ... salute, istruzione e ricerca, rivoluzione verde e transizione ecologica. Ggz 20 - 10 - 21 11:30:10 ...

Scatta la nuova rivoluzione della tv: cominciano a “sparire” alcuni canali modenaindiretta.it Newcastle, esonerato l’allenatore Bruce: Conte in pole position per la panchina (ma c’è anche Zidane) Al Newcastle la rivoluzione è ancora in atto ... l’ex allenatore non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti e una mancata difesa da parte della dirigenza. Che non avrebbe mai smentito le voci di un ...

MOTORSPORT - Alpine F1 Team Sotto la guida del Ceo italiano Luca de Meo il Gruppo Renault ha deciso di rilanciarsi anche in F.1 con un team che da quest’anno porta il nome e i colori di Alpine: una piccola grande rivoluzione acc ...

