La riforma del catasto sarà una batosta: la delega fiscale al governo è una “bomba” sui patrimoni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Meglio le tasse subito che l’incertezza del futuro. E questa volta devo riconoscere che sono d’accordo – e non lo sono quasi mai stato – con quanto dichiarato dal leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte circa la ventilata riforma del catasto annunciata dal premier Mario Draghi e cioè che: “Va bene dire che oggi non scatta la tassazione per i 5 anni in cui si opera la revisione delle rendite. Ma dopo? E poi un economista lo sa: il settore immobiliare non è speculativo, ma si fanno investimenti a lungo termine. Se oggi vuoi investire, e sai già che sull’immobile che vorresti comprare scatta un aumento della rendita catastale cinque anni dopo quell’immobile non lo acquisti. Vai a investire da un’altra parte. E’ ingenuo pensare di rassicurare dicendo che la scelta verrà presa dopo, anche perché comunque lascia incertezza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Meglio le tasse subito che l’incertezza del futuro. E questa volta devo riconoscere che sono d’accordo – e non lo sono quasi mai stato – con quanto dichiarato dal leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte circa la ventilatadelannunciata dal premier Mario Draghi e cioè che: “Va bene dire che oggi non scatta la tassazione per i 5 anni in cui si opera la revisione delle rendite. Ma dopo? E poi un economista lo sa: il settore immobiliare non è speculativo, ma si fanno investimenti a lungo termine. Se oggi vuoi investire, e sai già che sull’immobile che vorresti comprare scatta un aumento della rendita catastale cinque anni dopo quell’immobile non lo acquisti. Vai a investire da un’altra parte. E’ ingenuo pensare di rassicurare dicendo che la scelta verrà presa dopo, anche perché comunque lascia incertezza ...

Advertising

marattin : In Commissione Finanze alla Camera approvata (con la sola astensione di FdI) dopo un mese e mezzo di lavoro assieme… - marattin : La riforma fiscale non sarà completa senza un deciso ammodernamento sia della giustizia tributaria che del sistema… - Corriere : Riforma del catasto, perché Milano rischia la stangata: aumenti de, 174% nel 2026, record Città studi - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: «In Italia troppa spesa per pensioni e servizio del debito» e penalizzati i giovani. Fondamentale la riforma del fisco per… - SecolodItalia1 : La riforma del catasto sarà una batosta: la delega fiscale al governo è una “bomba” sui patrimoni… -

Ultime Notizie dalla rete : riforma del Manovra 2022: i fondi per Reddito cittadinanza, pensioni, bollette Ammonta a 1,5 mld la spesa per la riforma degli ammortizzatori sociali nel 2022. Quattro, invece, i miliardi in manovra per la Sanità , si evince ancora dalle tabelle del Dpb che indica un "...

Documento programmatico di bilancio: la cornice della manovra da 23,4 miliardi ...5 miliardi di euro per la riforma degli ammortizzatori sociali. A questi si aggiungono 1,5 miliardi di euro già appostati con la sospensione del cashback. Sono quindi in totale 3 miliardi. ...

Riforma del reddito d'impresa: principi vaghi e problematici Ipsoa Ocse: all'Italia occorre una riforma del cuneo fiscale Lo hanno detto i rappresentanti dell'Ocse, durante un'audizione al Senato. Per l'Italia, hanno aggiunto, è necessaria anche "una riforma del cuneo fiscale. L'Italia ha il 5° cuneo più alto nell'Ocse e ...

Ocse: “All’Italia serve una riforma del cuneo fiscale” Secondo gli esperti dell’organizzazione internazionale, «l’Italia dovrebbe dare un sostegno finanziario mirato finché la ripresa non è in corso e poi deve investire nelle infrastrutture verdi e riform ...

Ammonta a 1,5 mld la spesa per ladegli ammortizzatori sociali nel 2022. Quattro, invece, i miliardi in manovra per la Sanità , si evince ancora dalle tabelleDpb che indica un "......5 miliardi di euro per ladegli ammortizzatori sociali. A questi si aggiungono 1,5 miliardi di euro già appostati con la sospensionecashback. Sono quindi in totale 3 miliardi. ...Lo hanno detto i rappresentanti dell'Ocse, durante un'audizione al Senato. Per l'Italia, hanno aggiunto, è necessaria anche "una riforma del cuneo fiscale. L'Italia ha il 5° cuneo più alto nell'Ocse e ...Secondo gli esperti dell’organizzazione internazionale, «l’Italia dovrebbe dare un sostegno finanziario mirato finché la ripresa non è in corso e poi deve investire nelle infrastrutture verdi e riform ...