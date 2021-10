La ricarica può attendere (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel nostro Paese ci sono 22 colonnine per auto elettriche ogni 100 mila abitanti, un terzo di quelle attive sulle strade europee. In autostrada, poi, i numeri sono ancora più scoraggianti per un problema di costi e intrecci burocratici apparentemente inestricabili. Intanto Aspi, che gestisce la rete italiana, ha deciso di partire da sola... Si fa presto a dire transizione energetica. Ma poi occorre mettere i cittadini nelle condizioni di farla, questa benedetta transizione verso la mobilità elettrica. E l'Italia lo sta facendo con una lentezza esasperante. Due esempi: nel nostro Paese ci sono 24 mila colonnine a uso pubblico per ricaricare le auto a batteria, 22 ogni 100 mila abitanti, mentre in Europa la media è di 64 ogni 100 mila abitanti. In Italia sono stati installati 5,1 punti di ricarica ogni 100 chilometri, in Germania invece sono 19,4, in ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel nostro Paese ci sono 22 colonnine per auto elettriche ogni 100 mila abitanti, un terzo di quelle attive sulle strade europee. In autostrada, poi, i numeri sono ancora più scoraggianti per un problema di costi e intrecci burocratici apparentemente inestricabili. Intanto Aspi, che gestisce la rete italiana, ha deciso di partire da sola... Si fa presto a dire transizione energetica. Ma poi occorre mettere i cittadini nelle condizioni di farla, questa benedetta transizione verso la mobilità elettrica. E l'Italia lo sta facendo con una lentezza esasperante. Due esempi: nel nostro Paese ci sono 24 mila colonnine a uso pubblico perre le auto a batteria, 22 ogni 100 mila abitanti, mentre in Europa la media è di 64 ogni 100 mila abitanti. In Italia sono stati installati 5,1 punti diogni 100 chilometri, in Germania invece sono 19,4, in ...

