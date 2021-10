La Regina Elisabetta rifiuta il premio “Anziana dell’anno”: “Vecchio è chi ci si sente” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Vecchio è chi ci si sente”. Una dichiarazione come questa un giorno verrà probabilmente ricordata nei libri di frasi celebri pronunciate dalla Regina Elisabetta II, che nonostante i 95 anni suonati ha rifiutato proprio con queste parole il premio “Anziana dell’anno” che le era stato conferito. Ad offrirlo è stata la rivista britannica ‘The Oldie‘, dedicata proprio al pubblico della terza età, e il nome del riconoscimento non è certo suonato bene alle orecchie ancora ben funzionanti della monarca: ‘Oldie of the Year award’, quindi un quasi insolente ‘premio al vecchietto dell’anno‘. Elisabetta ha incaricato della risposta – trasmessa il 21 agosto scorso dalla residenza reale estiva scozzese di Balmoral ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “è chi ci si”. Una dichiarazione come questa un giorno verrà probabilmente ricordata nei libri di frasi celebri pronunciate dallaII, che nonostante i 95 anni suonati hato proprio con queste parole il” che le era stato conferito. Ad offrirlo è stata la rivista britannica ‘The Oldie‘, dedicata proprio al pubblico della terza età, e il nome del riconoscimento non è certo suonato bene alle orecchie ancora ben funzionanti della monarca: ‘Oldie of the Year award’, quindi un quasi insolente ‘al vecchietto‘.ha incaricato della risposta – trasmessa il 21 agosto scorso dalla residenza reale estiva scozzese di Balmoral ...

