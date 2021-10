La regina Elisabetta costretta a rimanere a riposo | ma non rinuncerà alla Conferenza sull’ambiente

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo le ultimissime notizie, ladovràrinunciandovisita programmata in Irlanda. I medici le avrebbero prescritto un periodo di maggiore cura della propria salute per precauzione. La Sovrana, però, non sarebbe pronta a rinunciare ancheCop26 che si svolgerà nelle prossime settimane in Scozia. I medici prescrivono… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

SkyTG24 : 'Vecchio è chi si sente tale', la Regina Elisabetta rifiuta premio di 'Anziana dell'Anno' - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta II ha rifiutato un premio destinato ad anziani. 'Grata, ma pensa si diventa vecchi solo quando… - Corriere : La Regina Elisabetta rifiuta il premio «Anziana dell’anno»: «Ognuno ha l’età che si sente» - nerimatteo : RT @dottorbarbieri: ?????? I medici hanno invitato la regina Elisabetta 'a stare a riposo per qualche giorno',costringendola a cancellare una… - Ale_Bart_77 : La regina Elisabetta è stata costretta a cancellare una visita di due giorni in Irlanda del Nord dopo che i suoi me… -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Lanon ha accettato un premio datole dalla rivista 'Oldie'. Infatti, il premio 'Oldie of the Year award' (letteralmente 'Premio al vecchietto dell'anno'), non deve essere stato ...Laè stata costretta a cancellare una visita di due giorni in Irlanda del Nord dopo che i suoi medici l'hanno invitata a "stare a riposo per qualche giorno". Lo annuncia un comunicato ...La Regina Elisabetta ha rifiutato (con garbo) un premio assegnatole per motivi prettamente legati alla sua età.. Regina Elisabetta, che sorpresa! Rifiuta e rispedisce al mittente la proposta. “Sua Maestà ritiene che si è vecchi quando ci si sente vecchi, come tale non crede di soddisfare i criteri pertinenti p ...