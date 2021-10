La regina Elisabetta annulla tutti gli impegni per problemi di salute

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) LaII non sarà in Irlanda nelle prossime ore: i medici di corte hanno consigliato alla monarca di riposare per alcuni giorni

Advertising

SkyTG24 : 'Vecchio è chi si sente tale', la Regina Elisabetta rifiuta premio di 'Anziana dell'Anno' - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta II ha rifiutato un premio destinato ad anziani. 'Grata, ma pensa si diventa vecchi solo quando… - SkyTG24 : Così la regina ha rifiutato il premio della rivista 'Oldie' - giulio_galli : RT @TizianaFerrario: La #Regina rifiuta il premio 'Anziana dell'anno' ma Buckingham Palace la mette a riposo e le cancella il viaggio in I… - LEBBY4EVER : RT @TizianaFerrario: La #Regina rifiuta il premio 'Anziana dell'anno' ma Buckingham Palace la mette a riposo e le cancella il viaggio in I… -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Il riposo imposto alla 95enneII si tratterebbe di una precauzione dei suoi medici. Pur godendo di ottima salute, infatti, laha pur sempre una età che in certi casi la obbliga a rallentare la sua sempre ...LONDRA. Buckingham Palace riferisce che laII ha accettato con riluttanza una raccomandazione medica di riposare per pochi giorni e ha quindi cancellato un viaggio in programma in Irlanda del Nord. Il palazzo reale britannico ...La regina Elisabetta è stata costretta a cancellare una visita di due giorni in Irlanda del Nord dopo che i suoi medici l'hanno invitata a "stare a riposo per qualche giorno". Lo annuncia un comunicat ...La rivista “The Oldie”, dedicata alla terza età, voleva assegnare il premio “Oldie of the Year” alla regina Elisabetta, 95 ...