La pazienza di Emiliano Martinez è stata ripagata

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) E se la più meravigliosa tra le laconiche, nostalgiche e meravigliose occupazioni degli argentini smettesse di essere quella continua ricerca di un erede alla maglia numero Dieci e si cominciasse a pensare ai portieri? Dovrà pur finire questa indifferenza supponente nei confronti dell’ultimo difensore albiceleste, prima o poi. Quanto ci divertiremmo di più? A pensarci bene, tranne che in Bundesliga c’è un portiere argentino in ognuno dei principali campionati. Questo perché non è vero che i portieri argentini sono scarsi, come si pensa spesso. Eppure nessuno è un fenomeno. Il che, comunque, non giustifica la sciatteria con cui viene trattato il tema, quella tranquillità arrendevole per la quale anche se ci sta Fulano, tra i pali, va benissimo così (Fulano, in argentino, è il nome di Tizio, ve lo ricordate Tizio?). A rendere fenomenale un portiere argentino, effettivamente, sono ...