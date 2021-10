(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ventidi euro. È la stima del giro d'affari deldurante la, quando le attività regolari sono rimaste chiuse. «Probabilmente sarà di più, perché è vero che i consumi sono crollati durante le restrizioni legate al coronavirus, ma in proporzione nessun settore ha fatto registrare le perdite registrate dallegale. È un segnale del chiaro spostamento verso le alternative illecite» osserva l'economista Carlo Cottarelli. Ancora, sono stati 4,5 milioni gli italiani che si sono rivolti a bische clandestine, non potendo usufruire dei canali canonici, sbarrati per i lockdown e le zone ballerine a semaforo. Un assist doppio a beneficio delle mafie, alla criminalità organizzata che ne ha approfittato. Eccome. Un danno nei confronti di tutta la collettività, visti i mancati ...

Advertising

statodelsud : La pandemia ha fruttato 20 miliardi al gioco illegale - Pino__Merola : La pandemia ha fruttato 20 miliardi al gioco illegale -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia fruttato

Panorama

...interrogato dai magistrati di Roma che indagano sulla maxi commessa di mascherine che ha... "Durante laalcune persone, in quanto rappresentante delle istituzioni, mi hanno cercato ...... l'ultimo anno comparabile prima della. E complici anche le vacanze scolastiche appena ... Mentre dal Padiglione della Malesia arriva la notizia che le prime due settimane hannofino ...Il Partito Democratico dell’Isola d’Elba è pronto a ripartire. La fase che stiamo vivendo è cruciale per il mondo che sapremo costruire dopo la pandemia, l’Elba non fa eccezione. Non è esagerato dire ...Rafforzare il dialogo tra impresa, mondo accademico e istituzioni, per promuovere la ricerca e l’innovazione in ottica della transizione ecologica del Made in Italy e della moda.