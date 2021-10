La nuova tv digitale costa cara all'ambiente: 15 milioni di apparecchi da smaltire in 15 mesi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La svolta verde promessa da Draghi sembrerebbe proprio andare nel verso opposto della transizione digitale delle tv. Quest'ultima comporterà la rottamazione di oltre 15 milioni di apparecchi che non ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La svolta verde promessa da Draghi sembrerebbe proprio andare nel verso opposto della transizionedelle tv. Quest'ultima comporterà la rottamazione di oltre 15diche non ...

Advertising

Affaritaliani : 'La chiamano transizione digitale ma in realtà è transizione verso il post-umano: il conflitto politico del futuro… - Raiofficialnews : È il momento della “nuova tv digitale”. Dal #20ottobre molti canali Rai si potranno vedere solo con un televisore o… - Agenzia_Dire : Arriva la tv digitale, oggi è il giorno dello 'switch off'. Ecco come verificare se la nostra televisione è compati… - pino_nostro : RT @robgreg: @kalidu1926 @fr88eccec Ah be’, se lo dice la pubblicità.. - Mario_Mantovani : RT @manageritalia: ??I #videogame: oltre l'intrattenimento, verso un nuovo Rinascimento digitale. Ne parliamo con @LucaDeDominicis nella pun… -