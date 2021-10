La notizia della donna incinta «manganellata» durante la manifestazione no green pass di Trieste è falsa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 20 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il 18 ottobre da Claudio Messora, fondatore del canale televisivo Byoblu (di cui ci siamo più volte occupati per alcuni contenuti di disinformazione su coronavirus e vaccini) ed ex responsabile della comunicazione per il Movimento 5 Stelle al Senato. Il tweet oggetto della segnalazione contiene due immagini che ritraggono una donna ferita al volto e un testo in cui si legge: «Hey Lamorgese, come ci si sente ad avere ordinato o permesso che venisse manganellata una donna incinta? E tu, caro poliziotto, come ci si sente ad avere eseguito ordini come questi? In fondo erano solo “gli ordini”, no?». Si tratta di una notizia ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 20 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il 18 ottobre da Claudio Messora, fondatore del canale televisivo Byoblu (di cui ci siamo più volte occupati per alcuni contenuti di disinformazione su coronavirus e vaccini) ed ex responsabilecomunicazione per il Movimento 5 Stelle al Senato. Il tweet oggettosegnalazione contiene due immagini che ritraggono unaferita al volto e un testo in cui si legge: «Hey Lamorgese, come ci si sente ad avere ordinato o permesso che venisseuna? E tu, caro poliziotto, come ci si sente ad avere eseguito ordini come questi? In fondo erano solo “gli ordini”, no?». Si tratta di una...

Treasuries Usa: rendimenti decennali all'1,67%, record da metà maggio Focus sui tassi sui Treasuries Ua a scadenza decennale, che oggi sono saliti fino all'1,67%, al record dalla metà di maggio, in forte recupero dall'1,51% della settimana scorsa. Al momento, i rendimenti decennali rimangono in rialzo, ma riducono i guadagni, salendo all'1,635%. I tassi dei Treasuries a 30 anni sono saliti fino al 2,096%.

Paga il giornale che viola la privacy delle persone se non c’è un nesso con la notizia Il Sole 24 ORE Shiba Inu, rally della coin dopo tweet di Elon Musk Cosa è successo. Martedì il presidente salvadoregno ha pubblicato la notizia su Twitter; stando al tweet di Bukele, la compagnia aerea supporterà anche il Chivo Wallet di El Salvador. A giugno El Salv ...

Iif, chi è e cosa fa il fondo di JPMorgan che casserà Falck Renewables dalla Borsa Infrastructure Investment Fund di JPMorgan ha acquistato il 60% di Falck Renewables e punta al suo delisting dalla Borsa di Milano. COSA FA IIF. Infrastructure Investment Fund è un fondo di investimen ...

