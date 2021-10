La madre non vaccinata ha il covid, gemelli nascono prematuri: gravi la donna e i figli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La mamma, 31enne, non era vaccinata. Ha contratto il covid e i suoi gemelli sono nati prematuri. Ora si trovano tutti all’ospedale Federico II di Napoli, le loro condizioni sono gravi. “Vaccinatevi. È fondamentale, per voi future mamme e per i nascituri”, l’appello di Francesco Raimondi, il direttore della Terapia intensiva neonatale dell’ospedale. Si legge su Repubblica: La donna era alla 27esima settimana quando, ieri mattina, gli specialisti, constatata la sua gravità clinica per il severo impegno polmonare ( tra l’altro anche di natura meccanica, visto che i gemelli esercitavano pressione, a causa dell’aumentato volume addominale, sull’aera toracica) sollecitavano i medici a effettuare il cesareo. L’intervento, effettuato in urgenza dall’équipe ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La mamma, 31enne, non era. Ha contratto ile i suoisono nati. Ora si trovano tutti all’ospedale Federico II di Napoli, le loro condizioni sono. “Vaccinatevi. È fondamentale, per voi future mamme e per i nascituri”, l’appello di Francesco Raimondi, il direttore della Terapia intensiva neonatale dell’ospedale. Si legge su Repubblica: Laera alla 27esima settimana quando, ieri mattina, gli specialisti, constatata la suatà clinica per il severo impegno polmonare ( tra l’altro anche di natura meccanica, visto che iesercitavano pressione, a causa dell’aumentato volume addominale, sull’aera toracica) sollecitavano i medici a effettuare il cesareo. L’intervento, effettuato in urgenza dall’équipe ...

