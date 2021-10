(Di mercoledì 20 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva onlineviste e ...

Advertising

CorriereQ : La lattina di Boninsegna: Borussia-Inter compie 50 anni - mauro_marley : RT @Gazzetta_it: La lattina di Boninsegna: Borussia-Inter compie 50 anni - sportli26181512 : La lattina di Boninsegna: Borussia-Inter compie 50 anni: La lattina di Boninsegna: Borussia-Inter compie 50 anni Il… - Gazzetta_it : La lattina di Boninsegna: Borussia-Inter compie 50 anni - APellino : RT @gippu1: Primo grado a Ginevra il 28 ottobre: i tedeschi sostengono la tesi che Boninsegna abbia simulato, che sia stato colpito non all… -

Ultime Notizie dalla rete : lattina Boninsegna

La Gazzetta dello Sport

L'uomo che quella sera di cinquant'anni fa lanciò ladi Coca Cola sulla testa di Roberto, dando il 'ciak si gira' a una delle partite epocali degli anni 70, non sapeva di essere l'ultimo anello di una catena partita da molto lontano. ...... al 29° minuto di gioco, l'attaccante nerazzurro Roberto, di Mantova, classe 1943, mentre si stava posizionando per la rimessa laterale, veniva colpito in testa da unadi bibita ...Domani, 20 ottobre 2021, cadrà il 50esimo anniversario della 'Büchsenwurfspiel', la famigerata Borussia Monchengladbach-Inter 7-1, gara il cui risultato fu dichiarato nullo per il lancio di una lattin ...Sul Giornale. Accadde durante Borussia-Inter. Il povero ragazzo fu arrestato e la sua vita distrutta. Peppino Prisco e una sentenza storica ...