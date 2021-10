La Lamorgese riferisce sugli scontri di piazza | ammette errori ma senza finalità politiche

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La ministra dell'Interno in Parlamentole sottovalutazioni ma respinge le accuse della Meloni: 'Nessuna strategia della tensione'. Salvini in Senato le chiede di assumersi le proprie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferisce alla Camera alle 14 e al Senato alle 16.30 sull'as… - News24_it : Lamorgese: 'Niente ombre sulla polizia' - Agenzia ANSA - mauroparisi28 : ASSALTO alla CGIL, la Ministra LAMORGESE riferisce in aula, ma son tutte BUGIE, LEI come la POLIZIA hanno assecond… - AleMol6691 : Lamorgese: 'Niente ombre sulla polizia' - Politica - ANSA - MaralbAzsc : Lamorgese: 'Niente ombre sulla polizia' - Politica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese riferisce

Firenze Post

La ministra dell'Interno in Parlamento ammette le sottovalutazioni ma respinge le accuse della Meloni: 'Nessuna strategia della tensione'. Salvini in Senato le chiede di assumersi le proprie ......di bilancio atteso da Bruxelles Giada 15 ottobre oggi il premier Mario Draghiin ...in episodi di violenza si è 52 manifestazioni sonoriforniti dalla ministra dell'interno Luciana..."Tutti i tentativi di portare la manifestazione verso uno scenario di guerriglia urbana sono stati respinti dalle forze dell’ordine". È il passaggio dedicato a Milano dell’informativa alla Camera di i ...In seguito all’ insistente richiesta di realizzare un corteo, “è stato permesso di effettuare un percorso dinamico ai manifestanti”. Lo dichiara la Questura di Roma in un d ...