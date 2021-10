La Juve vince anche in Russia | Kulusevski stende lo Zenit

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN PIETROBURGO () (ITALPRESS) – Tre ottimi punti quelli ottenuti dallantus a San Pietroburgo grazie all'1-0 nella terza giornata del Gruppo H di Champions League. Quella contro losi è confermata ancora una volta una sfida difficile e avara di gol così com'era già successo nel doppio confronto della stagione 2008-2009 quando i bianconeri vinsero in casa per 1-0 ma non andarono oltre lo 0-0 in. La gara della Gazprom Arena ci ha dettodi unacinica che sembra aver definitivamente registrato la difesa mantenendo la porta inviolata per la quarta gara di fila (quarto 1-0 consecutivo tra campionato e coppa). Prima frazione con lantus maggiormente attiva nel controllo di palla ma mai veramente pericolosa dalle parti del portiere ...