La Juve vince anche in Russia, Kulusevski stende lo Zenit (Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN PIETROBURGO (Russia) (ITALPRESS) – Tre ottimi punti quelli ottenuti dalla Juventus a San Pietroburgo grazie all’1-0 nella terza giornata del Gruppo H di Champions League. Quella contro lo Zenit si è confermata ancora una volta una sfida difficile e avara di gol così com’era già successo nel doppio confronto della stagione 2008-2009 quando i bianconeri vinsero in casa per 1-0 ma non andarono oltre lo 0-0 in Russia. La gara della Gazprom Arena ci ha detto anche di una Juve cinica che sembra aver definitivamente registrato la difesa mantenendo la porta inviolata per la quarta gara di fila (quarto 1-0 consecutivo tra campionato e coppa). Prima frazione con la Juventus maggiormente attiva nel controllo di palla ma mai veramente pericolosa dalle parti del portiere ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN PIETROBURGO () (ITALPRESS) – Tre ottimi punti quelli ottenuti dallantus a San Pietroburgo grazie all’1-0 nella terza giornata del Gruppo H di Champions League. Quella contro losi è confermata ancora una volta una sfida difficile e avara di gol così com’era già successo nel doppio confronto della stagione 2008-2009 quando i bianconeri vinsero in casa per 1-0 ma non andarono oltre lo 0-0 in. La gara della Gazprom Arena ci ha dettodi unacinica che sembra aver definitivamente registrato la difesa mantenendo la porta inviolata per la quarta gara di fila (quarto 1-0 consecutivo tra campionato e coppa). Prima frazione con lantus maggiormente attiva nel controllo di palla ma mai veramente pericolosa dalle parti del portiere ...

