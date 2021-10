La gogna contro Annalisa Cuzzocrea che si è scatenata sotto a uno screenshot di Giorgia Meloni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Minacce, diffusione di dati personali e di dettagli della vita privata della giornalista Annalisa Cuzzocrea. C’è questo e molto altro ancora sotto al post di Giorgia Meloni che ha pensato bene di pubblicare lo screenshot di un breve scambio di battute che ha avuto con la giornalista su Twitter. La cronista di Repubblica – che stava seguendo l’intervento del ministro Luciana Lamorgese alla Camera – aveva twittato a proposito di un dettaglio d’abbigliamento della leader di Fratelli d’Italia: «Giorgia Meloni, interamente vestita di nero, lascia platealmente l’aula non appena la ministra Lamorgese conclude il suo intervento». Giorgia Meloni ha tenuto a sottolineare che il suo vestito «era blu, interamente ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Minacce, diffusione di dati personali e di dettagli della vita privata della giornalista. C’è questo e molto altro ancoraal post diche ha pensato bene di pubblicare lodi un breve scambio di battute che ha avuto con la giornalista su Twitter. La cronista di Repubblica – che stava seguendo l’intervento del ministro Luciana Lamorgese alla Camera – aveva twittato a proposito di un dettaglio d’abbigliamento della leader di Fratelli d’Italia: «, interamente vestita di nero, lascia platealmente l’aula non appena la ministra Lamorgese conclude il suo intervento».ha tenuto alineare che il suo vestito «era blu, interamente ...

