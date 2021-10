La giornalista Cuzzocrea finisce nella shitstorm dei fan della Meloni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Minacce, diffusione di dati personali, dettagli della vita privata con tanto di nome, cognome e anno di nascita dei figli. La giornalista di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, firma delle pagine politiche del quotidiano, finisce nel mirino dei sostenitori di Giorgia Meloni, che le rivolgono insulti e attacchi di ogni tipo. La leader di Fratelli d’Italia pubblica su Twitter lo screenshot di uno scambio di battute avuto con la cronista parlamentare, la quale sul suo account aveva twittato: “Giorgia Meloni, interamente vestita di nero, lascia platealmente l’Aula non appena la ministra Lamorgese conclude il suo intervento”. La numero uno di FdI risponde precisando che il suo vestito è “blu, interamente blu” e poi aggiunge: “Quanto vi piace la mistificazione”. Per poi concludere con una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Minacce, diffusione di dati personali, dettaglivita privata con tanto di nome, cognome e anno di nascita dei figli. Ladi Repubblica, Annalisa, firma delle pagine politiche del quotidiano,nel mirino dei sostenitori di Giorgia, che le rivolgono insulti e attacchi di ogni tipo. La leader di Fratelli d’Italia pubblica su Twitter lo screenshot di uno scambio di battute avuto con la cronista parlamentare, la quale sul suo account aveva twittato: “Giorgia, interamente vestita di nero, lascia platealmente l’Aula non appena la ministra Lamorgese conclude il suo intervento”. La numero uno di FdI risponde precisando che il suo vestito è “blu, interamente blu” e poi aggiunge: “Quanto vi piace la mistificazione”. Per poi concludere con una ...

fswordice : @MicheleAnnibale @la_kuzzo C'è giornalista e giornalista, politico e politico. La mia stima per la Cuzzocrea e la d… - alberto88ca : La Cuzzocrea è il concentrato, l'emblema, il paradigma del giornalista di sinistra. Demonizzazione dell'avversario,… - GiuseppeRinal43 : @Libero_official Che articolone.....un vestito nero che invece era blu e subito insulti addosso alla Cuzzocrea gior… - matteozenatti : Mi dica, onorevole @GiorgiaMeloni , come mai ha sentito viva l'esigenza di ricondividere la sua risposta alla giorn… - giomoneta : Concordo, il fatto che la cuzzocrea sia daltonica non giustifica gli insulti, invito anche io la @GiorgiaMeloni a r… -