La figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie oggi: Shiloh, 15 anni, ha stupito tutti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Shiloh Jolie Pitt è la figlia oggi 15enne di Angelina Jolie e Brad Pitt. Sin da piccola era evidente che avesse ereditato la bellezza dei famosi genitori. Labbra carnose come la mamma, capelli biondi e occhi chiari come il papà, ha partecipato alla presentazione del film Eternals, in California, con l'attrice e i fratelli al gran completo. Abituata sin da bambina a stare sotto i riflettori, crescendo ha attirato l'attenzione dei media per un'altra ragione: aveva dichiarato di non riconoscersi nel genere femminile e per un lungo periodo ha preferito indossare abiti maschili e cravatte. In tenera età Shiloh Jolie Pitt ha fatto coming out come "gender variant", persone la cui modalità ...

