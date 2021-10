La FIGC chiede il 100% di capienza per Italia-Svizzera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si avvicina Italia-Svizzera, la partita che deciderà se gli Azzurri potranno godere di un accesso relativamente tranquillo ai Mondiali di Qatar 2022 oppure se bisognerà provarci passando ancora una volta dai playoff. La gara si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, e la FIGC vuole rendere l’evento un’occasione di festa e rinascita definitiva. Come riporta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si avvicina, la partita che deciderà se gli Azzurri potranno godere di un accesso relativamente tranquillo ai Mondiali di Qatar 2022 oppure se bisognerà provarci passando ancora una volta dai playoff. La gara si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, e lavuole rendere l’evento un’occasione di festa e rinascita definitiva. Come riporta L'articolo

