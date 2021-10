La favola di Ranieri | ha allenato le big | ha vinto con il Leicester

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nato come Sor Claudio, diventato Sir. L're dei miracoli compie 70 anni di cui oltre 50 passati nel mondo del calcio. Li festeggerà con l'inseparabile moglie Rossana. Non nella sua ...

Una persona perbene, un allenatore preparato e un ex leader pure da calciatore. Soprattutto nel Catanzaro dove era capitano di un'altra squadra dei miracoli. Pochi giorni fa Klopp ......o in crisi alla saggezza di, d'altronde, difficilmente può rivelarsi una scelta sbagliata. E talvolta può capitare che 'l'aggiustatore' Claudio esageri. Questo è il caso della...Nato come Sor Claudio, diventato Sir Ranieri. L’allenatore dei miracoli compie 70 anni di cui oltre 50 passati nel mondo del calcio. Li festeggerà con l’inseparabile ...Le dichiarazioni recenti di Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma e con un lungo passato in Italia, attualmente tecnico del Watford, in Premier League ...